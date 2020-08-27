Подтвердили статус фаворита: чем отличилась команда РФ в третьей индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

На военном полигоне Алабино под Москвой завершилась третья индивидуальная гонка с участием российского экипажа-победителя в рамках конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон».

После опытной команды их РФ идут не менее сильные экипажи из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Сейчас судьи подводят общие итоги заездов.

Однако уже понятно, что свой статус фаворита российская команда уверенно подтвердила. При этом судьи отмечают успехи танкистов из Средней Азии, которые не первый год участвуют в состязаниях.

«Танковый биатлон» является самой зрелищная частью военной олимпиады. Это смесь военного искусства и мужского спорта, поражающего своей энергетикой и мощью.

Первый этап конкурса для российской команды пройден, впереди полуфиналы. Ближайший из которых состоится уже первого сентября.