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«Патруль принял все возможные меры»: в МО РФ прокомментировали инцидент с военными США в Сирии

Иван Линдеманн
19:53 27.08.2020
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Алексей Посунько заявил, что военные продолжат строго придерживаться договоренностей по борьбе с терроризмом.
«Патруль принял все возможные меры»: в МО РФ прокомментировали инцидент с военными США в Сирии
© Фото: Минобороны России

Патруль военной полиции Вооруженных сил России в Сирии принял все возможные меры для предотвращения инцидента с американскими военным, который произошел в среду, 26 августа. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Алексей Посунько.

«Российская группировка войск в Сирийской Арабской Республике продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии», - добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в нарушение имеющихся договоренностей ВС США осуществили попытку блокирования российского патруля в Сирии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны военной полиции РФ.

Позднее было опубликовано видео инцидента. На записи - американцы препятствуют движению российской колонны, после чего военные полицейские РФ предпринимают вынужденные меры для пресечения данного инцидента.

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