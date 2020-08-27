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ПСБ на «Армии-2020» заключил контракты на 200 миллиардов рублей

Иван Линдеманн
19:41 27.08.2020
Глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков рассказал, что сейчас возглавляемое им учреждение сопровождает 60% всех контрактов по Гособоронзаказу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За пять дней работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» опорный банк для оборонно-промышленного комплекса ПСБ заключил кредитные договоры и соглашения на 200 миллиардов рублей. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.

Он отметил, что сейчас возглавляемое им учреждение сопровождает 60% всех контрактов по Гособоронзаказу. Основной, целевой сегмент - производители военной техники.

«Мы работаем сейчас уже практически со всеми, там может быть с совсем малым исключением, предприятиями, которые входят в формат оборонно-промышленного комплекса, конечно, со всеми крупными предприятиями: это и судостроители, производители авиационной техники, радиэлектроника. У нас со всеми есть формат отношений либо с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, либо с точки зрения непосредственно кредитования их деятельности под тот же Гособоронзаказ», - сказал Фрадков.

Руководитель ПСБ сообщил, что сопровождение Гособоронзаказа - это для банка абсолютный приоритет. В разных точках страны созданы инфраструктурные объекты, которые занимаются только этими расчетами, контролируют их работу особенно жестко. С учетом этих интеллектуальных мощностей, по словам Фрадкова, финансовая организация вполне может взять на себя полное сопровождение всех контрактов в рамках Гособоронзаказа.

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