«Лучший водитель»: кадры экстремального вождения на конкурсе «АрМИ-2020» в Узбекистане

На специально оборудованной трассе горного полигона Фориш в Узбекистане команды из России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Вьетнама показали экстремальное вождение.

Конкурс под названием «Лучший водитель» проходил в рамках Армейских игр - 2020. Участники преодолевали на бронеавтомобилях «Тайфун» противотанковые рвы, колейный мост, косогор и водоем шириной более восьми метров.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Условия соревнований были приближены к боевым. На маршруте длиной 1 200 метров были замаскированы имитационные мины, которые дистанционно приводились в действие. Для обозначения огня условного противника использовались светосигнальные ловушки.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Результаты конкурса объявят после того, как судейская комиссия проанализирует технику вождения и ошибки конкурсантов при прохождении препятствий.