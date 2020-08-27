Под Екатеринбургом стартовал форум «Армия-2020»

На полигоне Свердловский под Екатеринбургом стартовал военно-технический форум «Армия-2020». В этом году посетители смогут увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, сообщает Минобороны России.

На форуме впервые продемонстрировали перспективный робототехнический комплекс «Маркер» производства одного из челябинских предприятий ОПК. Возможности комплекса оценил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. По словам разработчиков, комплекс спроектирован по модульному принципу и может комплектоваться различными системами вооружения в зависимости от характера поставленных задач.

Посетители увидят технику, принимавшую участие в Великой Отечественной войне - технику Красной армии, а также союзников.

«Впервые развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 "Стюарт", являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк "Матильда" армии Великобритании. В число экспонатов вошли также советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник "Виллис МВ"», - говорится в сообщении.

В статической экспозиции современного вооружения и военной техники представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и др.

Т-72 - один из самых массовых танков второго поколения. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.