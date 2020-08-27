«Потрясение, удивление, восхищение»: актер Виктор Логинов поделился впечатлениями от форума «Армия-2020»

В четверг, 27 августа, Международный военно-технический форум «Армия-2020» посетил актер и телеведущий Виктор Логинов. Корреспонденту телеканала «Звезда» Алексею Самолетов удалось пообщаться с артистом.

«Потрясение, удивление, восхищение», - такие эмоции, по словам Логинова, у него вызвала выставка.

Актер рассказал, что приехал на «Армию-2020» вместе с детьми, которые также интересуются техникой.

«Еще двое моих младших детей где-то здесь потерялись», - пошутил Логинов.

Он отметил, что, судя по экспонатам, которые представлены в этом году, у разработчиков появилось не только много новых мыслей, но возникло желание их продвигать и воплощать в реальность.

«Мне казалось, это будет разовая выставка. А сюда можно прийти в любой день и в любой день получить море впечатлений», - добавил актер.

Отметим, что посетить выставку, которая находится в парке «Патриот», можно до 29 августа включительно.