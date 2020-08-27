Форум «Армия-2020» открыли для массового посещения

Форум «Армия-2020» в подмосковном парке «Патриот» открыт для массового посещения. Ранее он был доступен только специалистам.

Желающие смогут не только увидеть новейшие образцы военной техники, но и потрогать, а также залезть на технику, поуправлять роботом-сапером, опробовать интерактивные тренажеры, сфотографироваться.

Ознакомиться с ведущими достижениями российской оборонки приходят целыми семьями. Для детей организованы интерактивные площадки.

За время форума должно состояться несколько воздушных показов, в которых примут участие пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».