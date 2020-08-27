Цаликов назвал НЦУО РФ прообразом любого регионального и федерального центра управления

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов назвал Национальный центр управления обороной РФ прообразом любого регионального и федерального центра управления.

«В России создан самый мощный в мире центр управления - Национальный центр управления обороной РФ. Но это не значит, что он создан только для того, чтобы отразить военные угрозы. Это огромный центр управления повседневной деятельности - прообраз любого регионального и федерального центра управления», - подчеркнул он. «Исходя из тех технологий, которые сейчас используются в Минобороны, хочу сказать без ложной скромности, что мы идем в авангарде технологического развития. Это не означает, что эти достижения только для военных, они должны использоваться всеми», - сказал Цаликов.

Замминистра отметил, что сейчас идет разделение сфер по разработке технологий на базе искусственного интеллекта на военную и гражданскую, но данное разделение надуманно. Результатами технологического прогресса пользуется и должно пользоваться все общество в целом.

«Технологии искусственного интеллекта разрабатываются для людей, а не для военного или гражданского сектора. Я бы хотел акцентировать на этом ваше внимание», - сказал Цаликов.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который открылся на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», более полутора тысяч организаций и предприятий демонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.