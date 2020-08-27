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Северный флот провел учения по обороне крупного промышленного объекта на Таймыре

Ян Брацкий
13:00 27.08.2020
Подобные мероприятия проходят уже в четвертый раз, ранее они проводились в 2015, 2017 и 2019 годах.
Северный флот провел учения по обороне крупного промышленного объекта на Таймыре
© Фото: МО РФ

На севере Красноярского края под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялись межвидовые тактические учения сил Северного флота, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и частей Западного и Центрального военного округов.

За ходом маневров наблюдали заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией, танков, вертолетов армейской авиации и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями бригады морской пехоты Северного флота и приданными подразделениями ВДВ при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолетов штурмовым способом. К учениям также привлекли и другие формирования силовых структур Красноярского края.

«На различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения», - отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Всего в учениях были задействованы более 700 человек личного состава и более 100 единиц военной техники и вооружения, в том числе бомбардировщики Су-24 Северного флота, армейские вертолеты Ка-52 ЗВО, Ми-8 ЦВО, танки Т-80БВМ и другая штатная техника морской пехоты Северного флота.

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