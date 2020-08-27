Начальник войск РХБ-защиты объяснил, почему в России так быстро разработали вакцину от COVID-19

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в интервью «Звезде» рассказал, как протекала работа над вакциной от коронавируса и почему российским специалистам удалось создать препарат в столь сжатые сроки.

«Разработка вакцины происходила совместно с центром Гамалеи. Это давняя работа, давняя кооперация. Первый успешный опыт был по вакцине против Эболы. Таких вакцин было две. Благодаря тому, что имелись наработки, имелось сотрудничество, и люди не первый раз друг друга знали и видели, работа шла быстрее», - сказал Кириллов.

Он отметил, что в связи с пандемией министр обороны РФ Сергей Шойгу задал нужный темп, а благодаря наработкам, которые уже были у российских специалистов, удалось выпустить вакцину мирового уровня.

«Люди проходили клинические испытания, и результаты подтверждают, что вакцина работает», - подчеркнул Кириллов.

Напомним, что Россия - первая страна, в которой официально зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.