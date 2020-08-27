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БРК «Бал» впервые покажут в Североморске на форуме «Армия-2020»

Анна Касаткина
01:24 27.08.2020
Вместе с комплексом «Бал» на выставку из пункта постоянной дислокации привезли и комплекс «Бастион», уже неоднократно участвовавший в военных парадах.
БРК «Бал» впервые покажут в Североморске на форуме «Армия-2020»
© Фото: Минобороны России

В Мурманской области впервые покажут береговой ракетной комплекс «Бал», который недавно поступил на баланс ВС РФ. Презентация состоится в рамках выставки исторического и современного вооружения.
Выставка будет проходить с 27 по 29 августа в трех гарнизонах Северного флота.

«Впервые в Североморске жителям Мурманской области будет продемонстрирован береговой ракетный комплекс "Бал", недавно поступивший на вооружение отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил», - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Вместе с комплексом «Бал» на выставку из пункта постоянной дислокации привезли и комплекс «Бастион», уже неоднократно участвовавший в военных парадах. Гости также увидят орудие МТ-12 «Рапира», минометное орудие 2Б16 «Нона-К» и реактивную систему залпового огня БМ-21 РСЗО «Град».

Вниманию жителей Кольского полуострова Северный флот представит «арктические» танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские орудия 2С3 «Акация», зенитно-ракетные комплексы «Тунгуска» и «Стрела-10» и различную бронированная технику высокой проходимости.

Торжественное открытие региональной программы форума «АрМИ-2020» состоится 27 августа в Североморске. Намечен краткий митинг, после чего экипажи боевых кораблей пройдут маршем перед трибунами.

Выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия и корабельных средств поражения, военной формы и специального, водолазного и горного снаряжения, спецсредств и амуниции военной полиции будут работать три дня.

На закрытии форума пройдет танковое шоу. В его рамках можно будет увидеть «летающие» танки Т-80БВМ, которые выполнят скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжки с трамплина.

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