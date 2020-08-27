Россия уверенно лидирует по результатам двух этапов конкурса АрМИ «Десантный взвод»

На полигоне Завеличье под Псковом участники конкурса «Десантный взвод» состязались в биатлоне. Только мишени поражали не из мелкокалиберных винтовок, а из ручных гранатометов, пулеметов, а также автоматов Калашникова.

Чтобы осложнить задачу командам, три огневых рубежа разместили на значительном удалении. В целом десантникам пришлось совершить десятикилометровый марш-бросок. Из стрелкового оружия на каждой позиции выполняли по пять выстрелов, а из РПГ - по одному из трех положений: лежа, с колена и стоя.

Итоги второго этапа конкурса АрМИ «Десантный взвод» выглядят следующим образом: первое место с результатом 1 час 05 минут 22 секунды занимает Россия, вторая позиция достается Китаю (1 час 05 минут 27 секунд), третью строчку занимает Белоруссия (1 час 19 минут 58 секунд).

Стоит отметить, что по результатам двух прошедших этапов наша сборная также уверенно лидирует.