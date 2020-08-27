Армия АрМИ-2020 Участники конкурса «Полярная звезда» отработали «десантирование» с борта вертолета Алексей Кошкин Следующим этапом конкурса станет проведение специальной операции по уничтожению условных боевиков. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда В Бресте, где проходит конкурс специальных армейских подразделений «Полярная звезда», сегодня тренировочный день. Отряды спецназа готовятся провести масштабную операцию по уничтожению условных боевиков. Участникам Международных армейских игр предстоит отработать каждую деталь, в том числе порядок и мастерство десантирования из зависшего вертолета. Прыгать участники конкурса будут без парашюта. Именно этот элемент в числе прочих сегодня отрабатывают десантники и разведчики. Вертолет имитирует специальная рампа. Бойцы спускаются на землю по канату. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует