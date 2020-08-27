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Участники конкурса «Полярная звезда» отработали «десантирование» с борта вертолета

Алексей Кошкин
11:45 27.08.2020
Следующим этапом конкурса станет проведение специальной операции по уничтожению условных боевиков.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Бресте, где проходит конкурс специальных армейских подразделений «Полярная звезда», сегодня тренировочный день. Отряды спецназа готовятся провести масштабную операцию по уничтожению условных боевиков.

Участникам Международных армейских игр предстоит отработать каждую деталь, в том числе порядок и мастерство десантирования из зависшего вертолета.

Прыгать участники конкурса будут без парашюта. Именно этот элемент в числе прочих сегодня отрабатывают десантники и разведчики. Вертолет имитирует специальная рампа. Бойцы спускаются на землю по канату.

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