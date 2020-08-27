Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» вышел в лидеры после первого эпизода конкурса «Кубок моря»

Моряки Каспийской флотилии - экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» вышли в лидеры после первого эпизода конкурса «Кубок моря». Россияне и их конкуренты - хозяева соревнований из Азербайджана, уничтожали плавающие мины.

В лазурных водах Каспия мишень, удаленная на 250 метров, едва различима. Поразить ее нужно не останавливаясь, на скорости от 5 до 12 узлов.

Российская команда отстрелялась быстрее и точнее, опередив соперников на 2 балла. При этом улучшила результат прошлого года на 10 секунд. На следующем этапе участники конкурса будут громить малоразмерные морские цели из артустановок.

Россию на конкурсе представляет малый артиллерийский корабль «Махачкала», команду Азербайджана - патрульный корабль G-122.