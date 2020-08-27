Оказать медицинскую помощь и эвакуировать раненого: кадры конкурса «Воин мира» в Армении

В Армении, на высокогорном полигоне в городе Иджеван, в самом разгаре конкурс Армейских международных игр «Воин мира». В ходе этапа «Профессионал» участники оказывают медицинскую помощь и эвакуируют раненого товарища с поля боя.

В составе каждой команды по одной представительнице прекрасного пола. И девушки демонстрируют поразительную выносливость и характер.

Лучше всех с нормативами по медицинской подготовке справилась команда из Белоруссии. Чуть меньше баллов набрали военнослужащие из России и Армении.

«Воин мира» - единственные состязания АрМИ, в которых нужно демонстрировать не только боевую и физическую подготовку но и эрудицию, знание истории, а также умение танцевать, петь и читать стихи. После военно-спортивного этапа командам предстоит блеснуть интеллектом.