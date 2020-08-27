Появилось видео попытки военнослужащих США заблокировать патруль российской военной полиции в Сирии

Появилась видеозапись попытки военнослужащих США в нарушении имеющихся договоренностей заблокировать патруль российской военной полиции в Сирии. Кадры были опубликованы на YouТube-канале «Русская весна».

На записи видно, что американцы препятствуют движению российской колонны, после чего военные полицейские РФ предпринимают вынужденные меры для пресечения данного инцидента.

Накануне колонна военной полиции РФ проводила патрулирование на северо-востоке САР, о чем российская сторона заранее уведомила Международную антитеррористическую коалицию. Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военные США попытались заблокировать российский патруль. В ответ военной полицией Вооруженных сил РФ были предприняты необходимые меры с целью дальнейшего выполнения поставленных перед ними задач.

В среду, 26 августа, состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, в рамках которого стороны обсудили произошедшее между патрулем российской военной полиции и американскими военнослужащими в Сирии. В ходе беседы Герасимов указал Милли на неправомерность действий военных США в этом инциденте.