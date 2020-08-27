Военные водолазы покажут свое мастерство в конкурсе «Глубина»

В Крыму в Севастопольской бухте сегодня состоялось открытие конкурса военных водолазов «Глубина». Впервые в истории соревнований в роли условного пострадавшего выступила корреспондент телеканала «Звезда».

Из воды ее достали в считаные секунды, а после, уже на специальном манекене, отработали процесс оказания первой помощи, включая массаж сердца.

После этого условного пострадавшего поместили в транспортную барокамеру «Кубышка». В нее подается сжатый воздух. На руках с барокамерой военнослужащие финишировали на конкурсе.