Военные водолазы покажут свое мастерство в конкурсе «Глубина»
По условиям конкурса, условного утопающего надо извлечь из воды, оказать ему помощь и поместить в барокамеру.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В Крыму в Севастопольской бухте сегодня состоялось открытие конкурса военных водолазов «Глубина». Впервые в истории соревнований в роли условного пострадавшего выступила корреспондент телеканала «Звезда».
Из воды ее достали в считаные секунды, а после, уже на специальном манекене, отработали процесс оказания первой помощи, включая массаж сердца.
После этого условного пострадавшего поместили в транспортную барокамеру «Кубышка». В нее подается сжатый воздух. На руках с барокамерой военнослужащие финишировали на конкурсе.