МО РФ: в нарушение имеющихся договоренностей ВС США осуществили попытку блокирования российского патруля в Сирии

В среду, 26 августа, состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.

Стороны обсудили инцидент между патрулем российской военной полиции и американскими военнослужащими, произошедший накануне на северо-востоке Сирии.

Валерий Герасимов акцентировал внимание американской стороны на том, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны военной полиции РФ. Невзирая на это, в нарушение имеющихся договоренностей военные США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией Вооруженных сил РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи.

Американской стороне в ходе телефонной беседы были даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации.