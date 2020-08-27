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МО РФ: в нарушение имеющихся договоренностей ВС США осуществили попытку блокирования российского патруля в Сирии

Роман Захаров
10:12 27.08.2020
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил в ходе телефонной беседы с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли инцидент с российским патрулем в Сирии.
МО РФ: в нарушение имеющихся договоренностей ВС США осуществили попытку блокирования российского патруля в Сирии
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В среду, 26 августа, состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.

Стороны обсудили инцидент между патрулем российской военной полиции и американскими военнослужащими, произошедший накануне на северо-востоке Сирии.

Валерий Герасимов акцентировал внимание американской стороны на том, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны военной полиции РФ. Невзирая на это, в нарушение имеющихся договоренностей военные США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией Вооруженных сил РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи.

Американской стороне в ходе телефонной беседы были даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации.

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