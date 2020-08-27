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Напряженная атмосфера: как боролись за победу участники очередного этапа конкурса «Мастера АБТ»

Даниил Левин
00:42 27.08.2020
Арбитры и представители делегаций, вооружившись телефонами, внимательно следят за всеми нюансами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Начало очередного этапа соревнований «Мастера автобронетанковой техники» в Острогожске 26 августа затянулось. Представители китайской команды ради победы решили перехитрить судей.

Все команды уже были готовы к старту. Однако в последний момент выяснилось, что китайцы облегчили свою технику, вытащив из него все оборудование. В результате пришлось подгонять запасную машину и возвращать все на место.

После этого к азиатской команде судьи проявляли повышенное внимание. Хотя и без утреннего инцидента на конкурсе жаркие споры происходят постоянно.

Арбитры и представители делегаций, вооружившись телефонами, снимают все подряд. Судьям даже приходится ложиться на землю. Гости из Китая используют сразу несколько камер самых разных размеров. Представитель Узбекистана не отстает от участников ни на секунду.

В такой напряженной атмосфере права на ошибку нет. Но водители, рискуя, все равно маневрируют мимо стоек на полной скорости.

В этом году на полигоне Острогожска проходят этапы, которые раньше были отдельным конкурсом АрМи - «Рембат». Экипажи мастерских должны на прицеп вытянуть тросом танк.

В этот момент новый казус - во время перемещения груза у сборной Узбекистана перестает работать манипулятор. Только вдвоем военнослужащие решают проблему. Вес механизма вместе с колесом - почти двести килограммов. Поэтому солдатам приходится приложить максимум усилий, чтобы выполнить упражнение как можно скорее.

Российская команда выходит на старт, когда результаты всех конкурентов уже известны. Стратегия - пусть даже в ущерб скорости спокойно преодолеть дистанцию. Без единой помарки, чтобы не получить штраф от бдительных судей. Сборная проезжает с лучшим результатом.

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