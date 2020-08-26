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Парад новинок: что представили предприятия ОПК на форуме «Армия-2020»

Максим Кашемиров
09:51 26.08.2020
На форуме представлены последние новинки отечественной оборонки, включая перспективные образцы вооружений.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Контракты больше чем на триллион рублей заключило Минобороны на форуме «Армия-2020». В результате четырех десятков сделок вооруженные силы России получат новейшие образцы техники, самые современные ракеты и боеприпасы.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ведомство переходит от закупок единичных экземпляров и мелких партий к контрактам на крупные серии. Это, в свою очередь, говорит об эффективной работе российского ОПК.

Новейшая разработка петербургских ученых имеет тончайшие крылья и легчайший корпус. Беспилотник «Сириус» сможет выполнять полеты даже за полярным кругом и переносить тяжелые боеприпасы, запустить которые можно с помощью нажатия одного кнопки. 

«Что здесь отлично от другого проекта - здесь выпуклая часть на фюзеляже скрывает спутниковую часть, которая позволяет управлять самолетом на неограниченной дальности в зоне покрытия спутниковой группировки. Этом самолетом можно управлять из Москвы в любой точке земного шара, если это позволяет спутниковый канал», - рассказал генеральный конструктор компании производителя Николай Долженков.

В серийное производство запустить его планируют уже в будущем году, а сейчас оформляют необходимые  документы. Параллельно разрабатывают летательный аппарат нового поколения.

Пока на одной площадке презентуют новейшие беспилотники, по соседству показывают, как с ними бороться. Новый комплекс – дебютант выставки «Армия-2020».

Это система лазерного уничтожения, - устройство подавление каналов связи. Комплекс практически мгновенно может заглушить и уничтожить беспилотные летательные аппараты противника. Чтобы его развернуть необходимо всего лишь 15 минут.

Не только современное вооружение в фокусе международного форума. Российские компании предлагают защищать экологию, установить умные системы, позволяющие экономить воду и электроэнергию.

«Это устройство забирает информацию с конечных устройств, с датчиков электроэнергии, воды. Информация систематизируется и принимается решение по сценарию. Конечно, последнее слово за человеком», - объясняет координатор компании разработчика Андрей Волошин.

На пятки лидерам рынка уже наступает подрастающее поколение. На форуме московские суворовцы представляют багги собственного производства. Стокилограммовый автомобиль может развивать скорость до 35 километров в час - и на земле, и на воде. Чтобы сменить шины, на гусеницы необходимо всего лишь 10 минут. Именно эти курсанты будущее отечественного оборонно-промышленного комплекса. Так считает вице-премьер Юрий Борисов.

В интервью телеканалу «Звезда» он также рассказал, про уникальный комплекс С-500, созданный молодым поколением разработчиков. Уже начаты его государственные испытания.

«Что такое для меня комплекс С-400 или С-500, это не самый высокотехнологический уровень, не самый хайтек в области элементной базы, но это разумная комбинация алгоритмов, математики, это в совокупности дало такой результат. Поэтому он и сегодня лучший комплекс  в мире. Пользуется спросом, а с приходом С-500 будет революция в этой области. Дождемся заверения государственных испытаний», - призвал Борисов.

За три дня на форуме «Армия-2020» министерство обороны подписало контракты на сумму более триллиона рублей. Соглашения заключены с тридцатью предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Масштабный военно-технический форум продлится до конца недели.

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