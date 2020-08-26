Россия одержала победу во втором этапе конкурса АрМИ «Мастера автобронетанковой техники»

Второй этап соревнований военных автомобилистов «Мастера автобронетанковой техники» - «Соревнование экипажей мастерских ТТО» завершился победой российской сборной, выступившей на мастерской технического обслуживания МТО-УБ1.

С результатом в 15 минут 58 секунд и 44 сотых экипаж в составе прапорщиков Дмитрия Предета и Никиты Яковлева и сержанта Сергея Кабанова преодолел все препятствия соревновательной трассы и с наименьшим количеством штрафов выполнил специальные работы с использованием технологического оборудования и инструмента МТО-УБ1: перемещение грузов при помощи крана-манипулятора, замена левого переднего колеса и подъем носовой части танка с помощью пневматического домкрата.

Этот вид соревнований впервые проходит в рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В предшествующие годы на АрМИ специалисты службы технического обеспечения состязались в рамках конкурса «Рембат».

Соревнования военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ в городе Острогожск Воронежской области.