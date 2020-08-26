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Российские бойцы установили рекорд в конкурсе «Десантный взвод»

Павел Кутаренко
08:27 26.08.2020
Военнослужащие из России преодолели дистанцию за рекордные шесть минут 39 секунд.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российская команда вышла на первое место по итогам двух соревновательных дней в конкурсе «Десантный взвод». Состязания проводятся в рамках Международных армейских игр 2020 года.

В индивидуальных гонках наши военнослужащие стали единственными, кто не допустил ни единого промаха в стрельбе, и прошли, а точнее - пролетели трассу всего за шесть минут 39 секунд. Такого времени еще не было за всю историю этих соревнований.

Соревнование десантных взводов проходят на полигоне «Струги Красные» под Псковом с 23 августа по третье сентября в четыре этапа. В каждую команду входят до 42 человек.

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