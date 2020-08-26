Российские летчики закрепили лидерство в «Авиадартс-2020» после этапа воздушной разведки

После проведения трех летных испытаний на Международном конкурсе «Авиадартс-2020» российская команда укрепила лидерство выиграв этап воздушной разведки во всех номинациях.

В ходе этапа летчикам за 12 минут предстояло в районе, площадью 50 квадратных километров, без использования технических средств обнаружить пять мишеней различной формы, размера и цвета.

Российские летчики обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей. Точность определения их координат позволили набрать максимальное количество баллов.

Ранее проверялись воздушная навигация и техника пилотирования, в рамках которых российские пилоты завоевали первые и вторые места возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Белоруссии занимают второе общекомандное место.

В ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка, навигация, техника пилотирования и боевое применение по наземным целям.

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей, при этом, каждая команда выступает на своей авиационной технике.

В соревнованиях задействованы самолеты: Су-35С, Су-30СМ, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 различной модификации. Зачет будет проводиться в четырех номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах. Конкурс продлится до пятого сентября.