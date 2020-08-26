Команды конкурса АрМИ «Чистое небо» нанесли символику своих стран на БТР

Многодневная подготовка техники к первому этапу конкурса АрМИ «Чистое небо» завершилась брендированием БТР-82А государственной символикой стран участниц. Тщательно отмытые борта боевых машин украсились государственными флагами и гербами Белоруссии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России и Узбекистана.

В 2020 году организаторы конкурса жестких требований к месту нанесения и размерам символики не предъявляли, а наоборот, приветствовали творческий подход команд к этому мероприятию, и за лучшее брендирование своей боевой машины команда получит отдельный приз. Так, на бронетранспортере команды Камбоджи появился силуэт древнего храмового комплекса Анкор, лаосский БТР обозначен фигурками в виде птичек на удачу, а на машине команды Пакистана даже нашлось место национальному платку. Сборная команда России, помимо государственной символики, разместила на передней части машины георгиевские ленты, как символ Победы.

Двадцать шестого августа в 8.00, согласно жеребьевке, первой на старт этапа «Командирская гонка» выйдет команда России, затем Лаос, Камбоджа, Белоруссии, Вьетнам, Пакистан, Узбекистан.

Конкурс «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр будет проходить по 5 сентября 2020 года на полигоне Ейский Краснодарского края.