Сквозь туман и болота: в Кызыле состоялась гонка с преследованием «Военного ралли»

Участники конкурса «Военное ралли» в рамках Международный армейских игр вышли на очередной этап соревнований в Кызыле.

Проливной дождь, который не утихал всю ночь, только усложнил и без того непростую задачу. Но в ралли нет новичков, все четыре команды принимали участие в соревнованиях в прошлом году.

Гонка с преследованием представляет из себя 130 километров степной трассы. Заболоченные участки стали самыми сложными для механиков-водителей. Уровень воды значительно поднялся, поэтому им пришлось применить все свои умения и навыки для прохождения дистанции.

«Отклонений от маршрута не было, со всеми сложностями справились. Немного проблем доставили заболоченные участки, пески и туман в горах», - рассказал один из участников российской команды.

Завтра у водителей выходной день. Механики смогут привести в порядок армейские грузовики и подготовить их к финальной групповой гонке, которая состоится в пятницу.