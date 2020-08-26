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Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России

Ян Брацкий
07:50 26.08.2020
Первыми вакцину получат военнослужащие из состава экипажей кораблей дальней морской зоны и несущие круглосуточную вахту ракетчики.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Военнослужащие российской армии получат прививку от новой коронавирусной инфекции в обязательном порядке. В первую очередь это коснется тех, кто несет боевую вахту вдалеке от мест постоянной дислокации.

Об этом рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который стал гостем выездной студии телеканала «Звезда» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Да, мы определили круг тех, кого надо прививать потому, что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж? А они уходят не на один день, как вы понимаете, это серьезно. Дальше - у нас есть те, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство. Ракетные войска стратегического назначения. Мы не можем допустить, чтобы эти ребята были подвергнуты тому, что ослабит хоть на йоту нашу обороноспособность», - заверил министр обороны.

Добровольная вакцинация от COVID-19 начнется уже на следующей неделе. Первыми прививки поставят врачам и школьным педагогам, а также другим представителям групп риска.

Новейший и первый в мире препарат от коронавируса был разработан совместно специалистами Минобороны РФ и экспертами Научного центра имени Гамалеи.

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