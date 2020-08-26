Разобрать и собрать зенитку за считанные минуты: под Пензой прошел второй этап конкурса «Мастер-оружейник»

Под Пензой прошел второй день конкурса «Мастер-оружейник» в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020. Второй этап конкурса заключается в ремонте зенитной установки. В нем принимают участие всего 3 человека, что очень сложно.

Перед транспортировкой, 23-миллиметровую зенитку нужно подготовить, то есть разобрать все агрегаты до винтика и собрать обратно. Даже не верится, что это можно сделать так быстро.



Всем командам предстоит пройти 4-километровую трассу со множеством препятствий. Если в небе появилась сигнальная ракета, значит какая-то из команд подорвалась на условном минном поле. Это самый непроходимый участок, еще ни одна команда не смогла пройти его без штрафных баллов.



Команда Узбекистана приближается к очередному препятствию «брод». Здесь главное не заглохнуть. Оружейники из Средней Азии участвуют в конкурсе уже в 4 раз, и с каждым годом улучшают свой результат.

«Несмотря на сложную трассу мы готовы в следующем году выступить еще лучше», - рассказал участник конкурса из Узбекистана Сардар Мирза Махмуд.

Когда до финиша уже рукой подать, поступает новая вводная: машина, которая буксирует зенитную установку, выходит из строя. Оставшийся участок трассы, 600-килограммовую зенитку командам нужно протащить вручную.



Зенитная установка готова. И все замерли в ожидании 20 выстрелов. Наши оружейники вновь продемонстрировали лучшее время на трассе, хотя без штрафов на этот раз не обошлось.



По итогам второго состязательного дня, тройка лидеров не изменилась: первое место у российской команды, за ней идет сборная из Узбекистана, третье место у команды Армении.