Не выйти сухим из воды: как выглядят испытания для участников конкурса водолазов «Глубина»
в Севастополе все готово для старта конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Крыму, в Севастополе все готово для старта конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020.
«С нерешительностью здесь борются радикальными методами. Не умеешь плавать - научат. А не хочешь - уговорят. По-своему. И покажут, что такое полное погружение. Еще до начала конкурса “Глубин” съемочная группа “Звезды” опробовала на себе самые интересные испытания», - рассказала корреспондент Виктория Косогляденко.
Уже завтра уйти сухим с водного полигона Объединенного учебного центра ВМФ никому не удастся. Конкурс проводится в несколько этапов.