БТР-82А, ПЗРК «Игла-С» и АК-12: как прошла «Командирская гонка» на конкурсе «Чистое небо»

В среду, 26 августа, на полигоне Ейский Краснодарского края стартовал конкурс «Чистое небо» в рамках Армейский международных игр АрМИ-2020. Согласно жеребьевке, первой на старт этапа «Командирская гонка» вышла сборная России, затем Лаос, Камбоджа, Белоруссия, Вьетнам, Пакистан и Узбекистан.

Старт дан. И боевая машина БТР-82А рванула к преодолению первого препятствия 8-метрового холма. У российской команды - особая ответственность. Она открывает конкурс и задает темп остальным.

После крутых подъемов и спусков - пуски из ПЗРК «Игла-С» по вертолету. Сложность выполнения этого задания заключается в том, что участник стоит в люке во время движения БТР, и в таком положении ему нужно попасть по мишени, которая находится на расстоянии почти 2 километров.

Третий огневой рубеж – стрельба на догонном курсе. Стрелок-зенитчик подает ракету. После сигнала о готовности, арбитр дает команду на запуск воздушной цели. Выстрел! Ракета летит со скоростью почти 1000 километров в час.

Отстрелявшись по воздушным целям, командиры спешиваются. Впереди - 400 метров полосы препятствий. Белоруссия проходит без ошибок. Дорога каждая секунда. Скорость и меткость - вот самые главные составляющие успеха этого конкурса.

В руках командира команды Лаоса новейший автомат АК-12. Это оружие впервые используют в конкурсе. На бешеной скорости БТР-82А проходит противотанковый ров, восьмерку и финальное препятствие – брод. На финише конкурсантов поддерживают болельщики: поют песни, читают речевки и даже выкрикивают лозунги.

«Сенсация сегодняшнего заезда, - это команда, которая выступала впервые. Камбоджа. Это неожиданно, обсуждается всеми командами, это добавляет интригу», - рассказал командующий войсками ПВО Сухопутных войск ВС РФ Александр Леонов.

Впереди еще два этапа, а значит у всех команд еще есть возможность отыграться.