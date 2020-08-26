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Курс малого бизнеса: «Промсвязьбанк» поможет военным пенсионерам и супругам военнослужащих запустить свое дело

Иван Линдеманн
22:12 26.08.2020
Проект ПСБ представляет собой тренинг по основам предпринимательства, где преподаватели делятся не только теорией, но и собственным опытом ведения бизнеса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военным пенсионерам помогут открыть свое дело. В России запустили программу профессиональной переподготовки «Курс малого бизнеса».

Проект разработан «Промсвязьбанком» и представляет собой тренинг по основам предпринимательства, где преподаватели делятся не только теорией, но и собственным опытом ведения бизнеса.

Эта программа - отличная возможность для военных пенсионеров решить проблему занятости после увольнения из армии, а также получить новые навыки.

«В рамках тренинга мы им позволяем - нашим аудиториям - примерить на себя образ предпринимателя и пройти все этапы, то есть не узнать о них, а пройти, испытать, что-то поделать: от поиска бизнес-идеи до выбора бизнес-модели. Получается, что каждый участник выходит с готовой дорожной картой развития своего бизнеса. Мы очень трепетно  относимся к нашим программам, с огромным количеством критериев отбирали наших преподавателей, у нас очень жесткие требования к опыту: необходим предпринимательский опыт для всех преподавателей», - рассказала телеканалу «Звезда» начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ Оксана Романчук.

Перед запуском программы были проведены исследования и изучен иностранный опыт. Тестовые запуски программы для супруг в военнослужащих в двух российских регионах показали небывалый отклик. Результаты пилотного тестирования позволили принять решение о масштабировании программы.

«В 2019 году мы проводили исследования, изучали иностранный опыт, провели два пилотных обучения в двух регионах в Брянской области, город Клинцы, и для супруг военнослужащих Тихоокеанского флота в городе Владивосток. Мы увидели небывалый отклик. Мы работали с супругами военных и увидели, что женщины из-за образа жизни их семьи, постоянных переездов, невероятно могут адаптироваться к условиям окружающей среды, они интересуются предпринимательской деятельностью и рассматривают это как способ реализоваться. В целом мы получили очень позитивные результаты, и было принято решение вместе с Минобороны масштабировать эту программу в этом году для супруг военнослужащих в 13 регионах. У нас состоялось обучение в каждом военном округе. Из-за пандемии мы перешли в онлайн. Гордимся тем, что это позволило не потерять, а даже усилить возможности программы. Теперь мы обучаем одновременно супругов из разных регионов», - рассказала Романчук.

По поручению Николая Панкова программа получила расширение - теперь обучаться основам бизнеса смогут военнослужащие, которые проходят гражданскую переподготовку.

«В этом году по поручению статс-секретаря Николая Панкова мы также провели обучения для военнослужащих, которые проходят гражданскую переподготовку. Тренинг представляет собой очень практически ориентированную программу. Мы им позволяем примерить на себя образ предпринимателя и пройти все этапы, испытать, что-то поделать - от поиска бизнес-идеи до создания бизнес-модели. Получается, что каждый участник выходит с готовой дорожной картой развития своего бизнеса. Мы очень трепетно относимся к нашим программам. Мы с огромным количеством критериев выбирали преподавателей, у нас очень жесткие требования к опыту. В целом, даже если участник проходит программу и понимает, что ведение бизнеса - это не его, то мы понимаем, что эта программа поможет усилить их конкурентоспособность на рынке труда.Мы рады, что нам удалось оперативно запустить этот проект и он прекрасно укладывается в задачи национального проекта по развитию индивидуальной предпринимательской инициативы. Эта программа аккредитована нацпроектом и рекомендована институтом поддержки для реализации. Мы рады, что сотрудничаем с институтами поддержки и привлекаем внимание к этой проблематике», - объяснила представитель «Промсвязьбанка».

Программа встречает проблемы в реализации, однако пути их решения уже найдены. Создатели курса инициировали диалог с Минтруда РФ и в данный момент решают вопрос увеличения суммы грантов и субсидий на предпринимательскую деятельность для супруг военнослужащих и военных пенсионеров.

«Мы изучили все доступные институты господдержки. В нашей стране их существует огромное количество - для начинающих бизнесменов, для женщин, для бизнесменов, которые начинают бизнес в зрелом возрасте. К сожалению, не все программы поддержки доступны. Они могут недоступны, потому что в удаленных гарнизонах могут быть недоступны представители институтов поддержки, которые проконсультируют. Могут быть недоступны, потому что о них не знают. Но мы видим, что ключевой проблемой для нашей аудитории является отсутствие стартового капитала. Сейчас мы ведем диалог с министерством труда о повышении размера субсидии или гранта для открытия бизнеса, которые выдаются на базе центров занятости. Сейчас минимальный размер составляет 59 тысяч. Мы уже инициировали диалог с Минтруда, с экспертным Советом по социальному предпринимательству Государственной думы, о том, чтобы размер этих грантов был увеличен для супруг военных и для военных пенсионеров», - заключила Романчук.

Программу опробовали уже в 13 российских регионах. Помимо военных пенсионеров, курс смогли пройти и их супруги. Обучение не прекращалось даже во время пандемии - на это время тренинг перешел в онлайн-режим.

«Я узнал, что существует такой курс малого бизнеса. Именно этих знаний мне не хватало, когда я только увольнялся из ВС,  потому что предприниматель - это не только набор навыков, нужно быть достаточно многогранным человеком», - объяснил подполковник запаса, предприниматель Антон Гончаров.

Ранее в ПСБ сообщили, что по программе «Военная ипотека» выдано уже более 50 тысяч кредитов.

Кроме того, «Промсвязьбанк» и МО РФ запустили уникальный сервис по тестированию финграмотности военнослужащих.

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