Испытания для хвостатых: как под Москвой проходит конкурс АрМИ-2020 «Верный друг»

В Московской области проходит конкурс для служебных собак в рамках АрМИ-2020 «Верный друг».

Каждый участник состязаний со своим хвостатым товарищем движется по 300-метровой полосе. Последовательно, но очень быстро преодолевая препятствия. Всего их восемь. В том числе, и самый экстремальный - брод.

«Удалось кинуть гранату с первого раза, собака молодец, всё сложилось», - отметила участница женской команды конкурса Диана Зеленова.

Гонка хвостатых захватывает как самих участников, так и зрителей. Питомцы пулей проносятся по площадке.

Однако, и здесь не обходится без осечек: собаки команды Вьетнама отказываются прыгать в воду. На зрительской трибуне смеются, - в России хвостатым холодно. При этом российские четвероногие готовы и на второй, и на третий круг.

Кинологи отмечают, что участник конкурса должен быть старательным, выносливым, настоящим верным другом.

На состязаниях присутствует и замминистра обороны Александр Фомин. По его словам, он с детства любит собак, поэтому каждый год с удовольствием посещает этот конкурс.

После состязаний Фомин обязательно посетит экскурсию в «Красную Звезду». Это племенной питомник служебных собак. Здесь их родильный дом и школа. Выпускники которой в воинских частях уже по всей стране. Они же и самые активные участники конкурса.

В торжественной обстановке проходит и первое награждение в рамках конкурса. Первое место в «Гонке чемпионов» по правилам «Дог-биатлона» занимает Узбекистан. Приз зрительских симпатий достается России.