Стрекот автоматов и грохот гранатометов: лучшие кадры конкурса «Полярная звезда» в Бресте

В белорусском городе Брест проходит зрелищный конкурс АрМИ-2020 «Полярная звезда». У каждого участника состязаний при себе есть мощное оружие, с помощью которого можно провести любую спецоперацию.

В рамках конкурса стрелок должен стрелять из гранатомета по внезапно появляющейся мишени. Таким образом разведчики могут задержать наступление или поразить тяжелую боевую технику. Команда - это целая группа спецназа, где у каждого своя задача.

Очередями, быстро перемещаясь по своим целям стреляет пулеметчик. Тяжесть своего мощного оружия он будто не замечает. На этом этапе конкурса стрелки с пулеметом борются за лучшее время по уничтожению всех целей.

Также стрелки группы спецназа стараются за короткий срок освободить захваченное «боевиками» здание. В доме участник состязаний показывает, как он действует в закрытом пространстве. Здесь расставлены разные мишени изображающие мирное население и террористов.

Судьи сообщают, что пока лучше всех работает белорусская команда, но от них ненамного отстает РФ.

Впереди у команд спецназа десантирование на незнакомой местности, тридцатикилометровый марш-бросок, уничтожение лагеря боевиков и прохождение минного поля.