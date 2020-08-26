«Тропа выживания»: команда из России победила во втором этапе конкурса «Морской десант»

Команда морских пехотинцев ВМФ России заняла первое место в общекомандном зачете на втором этапе международного конкурса профессионального мастерства «Морской десант-2020» - «Тропа выживания». Вторыми оказались военнослужащие из Таджикистана.

Состязания проводились на полигоне Балтийского флота «Хмелевка». Второй этап «Тропы выживания» должен был определить рейтинг среди взводов морской пехоты команд-участников конкурса.

Во время соревнования военнослужащие в составе взвода морской пехоты в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяженностью около 2 километров, которая была оборудована более чем 10 препятствиями.

Кроме того, на трассе был огневой рубеж. Там участники выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов. Помимо этого, на самом последнем участке маршрута конкурсанты выполнили нормативы по военно-медицинской подготовке – транспортировали раненого.

Третий этап конкурса - «Эстафета» - пройдет 1 сентября. Участники будут соревноваться в мастерстве на бронетранспортерах.