Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия МВТФ Армия-2020 ТЕГИ

В вузах Минобороны с 1 сентября начнут учиться более 10 тысяч иностранцев

Иван Линдеманн
21:13 26.08.2020
В настоящее время заключены контракты на обучение военнослужащих с 83 государствами.
В вузах Минобороны с 1 сентября начнут учиться более 10 тысяч иностранцев
© Фото: Минобороны России

С 1 сентября 2020 года в российских военных вузах начнут обучение более 10 тысяч иностранных студентов. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин во время брифинга для иностранных атташе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«С 1 сентября 2020 года вузы Минобороны РФ будут обучать более 10 тысяч военнослужащих иностранных государств», - сказал он.

Также, по словам Горемыкина,  в настоящее время заключены контракты на обучение военнослужащих с 83 государствами.

Генерал-полковник отметил, что иностранные студенты учатся по тем же образовательным программам, что и россияне. Часть из зарубежных военнослужащих может пройти обучение бесплатно.

«Ежегодно министром обороны РФ утверждается перечень иностранных государств, военнослужащие которых проходят обучение по квотам безвозмездной и льготной подготовки», - сказал он.

Горемыкин подчеркнул, что при этом российская сторона полностью берет на себя расходы, связанные с содержанием и обучением.

Ранее в эксклюзивном интервью «Звезде» генерал-полковник рассказал, что от 75% до 80% воспитанников довузовских учреждений Министерства обороны России поступают в военные университеты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
20:24 В стране и мире
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и Белоруссии
17:34 В стране и мире
Видео
Голикова рассказала, сколько стран хотят купить российскую вакцину от коронавируса
19:34 Армия
Видео
«Мы перешагнули советский рубеж»: интервью главы управления кадров МО РФ Виктора Горемыкина о военном образовании
18:48 В стране и мире
Всемирный экономический форум перенесли из-за коронавируса
07:50 Армия
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
В Роспатенте назвали самые необычные изобретения 2020 года
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.