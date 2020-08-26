В вузах Минобороны с 1 сентября начнут учиться более 10 тысяч иностранцев

С 1 сентября 2020 года в российских военных вузах начнут обучение более 10 тысяч иностранных студентов. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин во время брифинга для иностранных атташе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«С 1 сентября 2020 года вузы Минобороны РФ будут обучать более 10 тысяч военнослужащих иностранных государств», - сказал он.

Также, по словам Горемыкина, в настоящее время заключены контракты на обучение военнослужащих с 83 государствами.

Генерал-полковник отметил, что иностранные студенты учатся по тем же образовательным программам, что и россияне. Часть из зарубежных военнослужащих может пройти обучение бесплатно.

«Ежегодно министром обороны РФ утверждается перечень иностранных государств, военнослужащие которых проходят обучение по квотам безвозмездной и льготной подготовки», - сказал он.

Горемыкин подчеркнул, что при этом российская сторона полностью берет на себя расходы, связанные с содержанием и обучением.

Ранее в эксклюзивном интервью «Звезде» генерал-полковник рассказал, что от 75% до 80% воспитанников довузовских учреждений Министерства обороны России поступают в военные университеты.