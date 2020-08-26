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ВВА Гагарина представила на «Армии-2020» инновационный комплекс для оценки помехоустойчивости

Иван Линдеманн
20:57 26.08.2020
Отличительной особенностью комплекса является возможность оценки помехоустойчивости не только современных одноканальных оптико-электронных систем наведения, но и перспективных - многоканальных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина представила испытательный комплекс для оценки помехоустойчивости авиационных систем наведения высокоточного оружия. Посмотреть на разработку и ознакомиться с ее техническими характеристиками можно на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Создатели рассказали, что отличительной особенностью комплекса является возможность оценки помехоустойчивости не только современных одноканальных оптико-электронных систем наведения, но и перспективных - многоканальных.

«В настоящее время разрабатываются многоканальные системы. Если раньше были одноканальные, то есть высокоточное оружие с лазерной системой наведения, отдельно с телевизионной, тепловизионной, то сейчас есть многоканальные. Данный комплекс не имеет аналогов», - рассказал телеканалу «Звезда» заместитель начальника кафедры Военно-воздушной академии Евгений Левшин.

Разработку можно применять в условиях маскирующих, имитирующих и ослепляющих помех. Комплекс обеспечивает точное воспроизведение типовой мишенной обстановки и имитацию динамики полета управляемого боеприпаса.

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