Фомин провел встречу с представителем Министерства нацобороны Греции на полях форума «Армия-2020»
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
© Фото: Минобороны РФ
В среду, 26 августа, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником главного управления вооружений и оборонных инвестиций Министерства национальной обороны Греческой Республики генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020».
Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Также состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности, сообщает Минобороны РФ.
Как подчеркивается, встреча прошла в обстановке дружбы и доверия и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-греческого военного сотрудничества.