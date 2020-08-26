«Мы перешагнули советский рубеж»: интервью главы управления кадров МО РФ Виктора Горемыкина о военном образовании

От 75% до 80% воспитанников довузовских учреждений Министерства обороны России поступают в военные университеты. Другие идут в гражданские. Как правило, это МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и другие ведущие вузы. Об этом телеканалу «Звезда» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» рассказал начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что российскими военными учреждениями образования очень часто интересуются студенты иностранных государств.

«Сегодня доказать, что наши вузы на высоте, можно несколькими фактами. У нас сегодня подписаны контракты с 83 странами. Мы даже уже перешагнули советский рубеж. Второе - это конкурс в наши вузы, он довольно высокий», - добавил Горемыкин.

В настоящее время в России действует 31 довузовское образовательное учреждение Минобороны.

«Это и Суворовские военные училища, Президентские кадетские военные училища, кадетские корпуса, Пансион воспитанниц Министерства обороны и его филиал в Санкт-Петербурге и есть школы для одаренных детей», - сказал начальник Главного управления кадров Министерства обороны.

Горемыкин заявил, что к 1 сентября откроется очередное училище в Калининграде - филиал Нахимовского военно-морского училища.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что высокий конкурс не только в высшие учебные заведения Минобороны, но и в довузовские. Это объясняется подготовкой и современной учебно-материальной базой, ведь оборонное ведомство не просто оборудует классы, а создает целые комплексы.

Полную версию эксклюзивного интервью с начальником Главного управления кадров Министерства обороны России Виктором Горемыкиным вы можете посмотреть в данном разделе на сайте телеканала «Звезда».