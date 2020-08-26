Надеть противогазы и оттащить раненого: кадры конкурса «Отличники войсковой разведки» под Новосибирском

Рев моторов, гул трибун. Новый этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит на танкодроме под Новосибирском. Экипажи БМП состязаются в умении маневрировать на многотонной машине в любых условиях.

Рядом остальные участники команд сдают нормативы боевой подготовки: надеть противогаз, оттащить боеприпасы или раненого. Счет идет на секунды.

Представитель Афганистана участвует в конкурсе вне зачета. Команда уже готовится к международным играм следующего года. Азизи Араш как настоящий разведчик выясняет, что ждет на этапах.

«Сегодня сдаем нормативы по РХБЗ и тактику. У меня основная задача - посмотреть и потом надо доложить своей национальной команде, военным атташе», - рассказывает участник конкураса «Отличники войсковой разведки» из Афганистана Азизи Араш.

Поддержку нашей сборной оказали даже конкуренты - на финише Белоруссия со своим флагом присоединились к толпе российских болельщиков.

Рекорд на этой трассе в международных Армейских играх поставили в 2018 году. Тогда лучшим временем стали 12 минут и 58 секунд.

Заезды близятся к концу, и, по предварительной информации, российской сборной удалось обновить рекорд. Новая цифра - 12 минут и 19 секунд, на 39 меньше, чем прежде. Российская сборная стала автором нового рекорда. Побить его соперникам в следующем году будет непросто.