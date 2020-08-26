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Представители МО РФ и эксперты обсудили сохранение исторической правды на форуме «Армия-2020»

Андрей Аркадьев
Денис Шурыгин
17:35 26.08.2020
За круглым столом собрались известные военачальники, деятели культуры и искусства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Представители Минобороны Российской Федерации и экспертного сообщества в ходе прошедшего в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» круглого стола обсудили вопросы психологической обороны, необходимость сохранения исторической правды и образ армии в современном обществе.

Сегодня информация фактически стала оружием и тот, кто может убедить общество в своей правоте становится победителем информационного фронта. Все участники беседы пришли к единому мнению - сегодня против России развернута информационная борьба, хотя нет ни одного аргумента, которого можно было бы представить на суд широкой общественности.

«Я пришел к выводу, что нас не просто как-то корректируют, а просто переиначивают. Страну, которая не насильственная по передаче своего образа жизни по отношению к другим, как раз в этом и обвиняют. Наши успехи и есть предмет атаки наших оппонентов. Причем мы себе такое поведение не позволяем», - подчеркнул первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

Среди участников круглого стола был и Никита Михалков. Он отдельно остановился на теме воспитания подрастающего поколения и тех принципах, на которых оно должно базироваться.

«Идет речь о возможности удерживать в тех рамках, которые нам завещали предки, которые отвоевывали великую нашу страну. Это значит отделять зерна от плевел. Это значит с младых ногтей с детства, с самого детства. Мы единственная страна в мире, которая может сберечь христианские ценности. Единственная, больше нет», - отметил Михалков.

Замминистра обороны Николай Панков рассказал, что Минобороны в этом вопросе уделяет беспрецедентное внимание воспитанию будущих защитников Отечества и граждан нашей великой страны.

«Нас упрекают с площадки СПЧ, что мы военизируем детей. Приезжайте в любое суворовское училище и посмотрите их уклад. Огромное количество программ допобразования. Несметное количество кружков, бассейны, ледовые катки - все для гармоничного развития личности. И мы никого не принуждаем поступать в военное училище. Берите любую сферу - артисты, режиссеры, художники, композиторы, дипломаты, ну и конечно военная элита представлена нашими воспитанниками. Вот здесь вырастают настоящие граждане нашей страны готовые на поступок», - сказал он.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о работе по поиску союзников и создания положительного образа России за рубежом. Он обратил внимание, что курс по сохранению национальных ценностей, закрепленный поправками в конституции, в длительной перспективе оценивается зарубежными странами как верный, хотя об этом никто и не говорит открыто.

«Россия во многом благодаря этому в Европе, в Соединенных Штатах в Азии и других странах воспринимается как некий материк адекватности. Мы на дальней дистанции здесь как раз приобретаем людей, которые нам симпатизируют. Но это не должно нас успокаивать. Нам нужны союзники в этих ценностях, а не на политическом направлении», - считает Примаков.

Не обошли стороной и вопрос технологий. Конкурентная борьба и взаимосвязи технологического развития стали одной из тем дискуссии. Директор Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, как опережающее инновационное развитие помогает в защите национальных ценностей.

«Экономика, а значит, и политика всегда, всегда так сказать с раннего развития цивилизации определялась технологиями. В двадцатом веке произошла следующая вещь. Атомный проект продемонстрировал, что наука стала определяющим фактором политики. Если у вас нет ядерного оружия значит вы фактически неинтересны с вами очень легко обойтись любым образом», - уверен Ковальчук.

Круглый стол продолжался несколько часов. Ученые, общественные деятели, телеведущие, эксперты в различных областях, военнослужащие и руководители организаций - все сошлись в едином мнении, что в деле защиты национальных ценностей необходимо продвижения на уровне внешней и внутренней политики России.

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