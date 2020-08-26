Ученые из РФ работают над созданием нейросети, которая будет управлять роботами при разминировании

Российские ученые работают над созданием нейросети, которая будет управлять роботами во время работ по разминированию. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий в интервью «Звезде».

«В полной мере об этом еще нельзя говорить, но успехи есть. Мы подошли к вопросу сканирования местности и поиска под землей путем беспилотника и с помощью транспортных средств. Главное - чтобы найти приборы, объединить в единое целое и управлять этим процессом», - отметил он.

Начальник инженерных войск подчеркнул, что сейчас в РФ большое внимание уделяется роботизации, которая необходима для того, чтобы обеспечить безопасность саперов.

Ставицкий рассказал, что в этом году на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» инженерные войска уделили особое внимание арктической составляющей.

«В частности, мы представили новую установку для добычи льда и снега, такой альтернативной установки ни у кого нет, мы первые. Новые энергоустановки - солнечные батареи, ветряки, добыча электроэнергии из воды, все то прогрессивное, что мы видим для себя, хотим применить в арктической ситуации и в перспективе в Вооруженных силах, чтобы в полевых условий иметь альтернативные источники энергии», - сказал он.

Ставицкий добавил, что новые энергоустановки в перспективе планируется применить в Вооруженных силах, чтобы в полевых условиях иметь альтернативные источники энергии.