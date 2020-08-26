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Ученые из РФ работают над созданием нейросети, которая будет управлять роботами при разминировании

Андрей Аркадьев
17:57 26.08.2020
Идет работа над новыми технологиями, которые в перспективе позволят автоматически управлять роботами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские ученые работают над созданием нейросети, которая будет управлять роботами во время работ по разминированию. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий в интервью «Звезде».

«В полной мере об этом еще нельзя говорить, но успехи есть. Мы подошли к вопросу сканирования местности и поиска под землей путем беспилотника и с помощью транспортных средств. Главное - чтобы найти приборы, объединить в единое целое и управлять этим процессом», - отметил он.

Начальник инженерных войск подчеркнул, что сейчас в РФ большое внимание уделяется роботизации, которая необходима для того, чтобы обеспечить безопасность саперов.

Ставицкий рассказал, что в этом году на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» инженерные войска уделили особое внимание арктической составляющей.

«В частности, мы представили новую установку для добычи льда и снега, такой альтернативной установки ни у кого нет, мы первые. Новые энергоустановки - солнечные батареи, ветряки, добыча электроэнергии из воды, все то прогрессивное, что мы видим для себя, хотим применить в арктической ситуации и в перспективе в Вооруженных силах, чтобы в полевых условий иметь альтернативные источники энергии», - сказал он.

Ставицкий добавил, что новые энергоустановки в перспективе планируется применить в Вооруженных силах, чтобы в полевых условиях иметь альтернативные источники энергии.

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