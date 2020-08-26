Замминистра обороны РФ Фомин посетил конкурс кинологов «Верный друг»

Сегодня в 470-м центре служебного собаководства ВС РФ замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и представители Общественного совета при Минобороны России посетили второй этап международного кинологического конкурса «Верный друг» - «300 метровая полоса препятствий со служебными собаками».

Кинологи со служебными собаками на специально оборудованном для этого стадионе преодолевали различные препятствия: легкоатлетический барьер, глухой забор, лестницу, участок гранатометания, участок переползания, окоп, бум и брод.

Генерал-полковник поздравил участников международного конкурса и вручил им кубки победителей «Гонки чемпионов», которая была проведена по правилам «Дог-биатлона» среди участников от команд с самым высоким баллом по результатам первого этапа конкурса.

Также замминистра с представителями Общественного совета при Министерстве обороны посетил племенной питомник служебных собак «Красная звезда», где состоялся показ пород служебных собак, используемых в Вооруженных силах РФ.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 по 31 августа 2020 года. В составе восьми команд из шести стран свое мастерство демонстрируют более 30 кинологических расчетов из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль. Российскую команду представляет сборная команда, сформированная по результатам отборочных этапов в военных округах и флотах, видах и родах ВС РФ, а также женская и мужская сборные команды ДОСААФ России, участвующие вне конкурса.