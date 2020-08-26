Россия одержала победу во втором этапе конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Российская команда одержала победу во втором этапе конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Россияне быстрее всех преодолели все препятствия на трассе, это заняло менее 16 минут.

Все команды выполняли ряд сложных заданий впервые. Среди них: перемещение грузов с помощью крана, замена колеса и подъем носовой части танка с помощью пневматического домкрата.

За точностью движений наблюдали камеры визуального контроля. Все участники соревнований передвигались на автомобилях российского производства.

В состязаниях участвуют команды из России, Китая, Узбекистана и Белоруссии. Соревнования проходят в городе Острогожск - главной локации гонщиков и участников одного из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр.