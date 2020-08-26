Музыка, танцы и триколор: кадры открытия конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Грандиозное шоу с российским триколором устроили для участников и гостей соревнований «Мастера артиллерийского огня» военнослужащие Саратовского гарнизона. Открытие конкурса прошло на полигоне Широкий Карамыш.

Военнослужащие провели дефиле с 50-метровым флагом России. Творческие номера показали представители команд из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и артисты Саратовской области. Посетители также смогли посетить выставку современного вооружения и военной техники.

«Уверен, что все участники конкурса «Мастера артиллерийского огня - 2020» порадуют достойными выступлениями в честной и бескомпромиссной борьбе, проявят целеустремленность, силу воли и конечно уважение к своим соперникам и коллегам по ратному делу», - отметил главный судья соревнований генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня» в рамках Армейских международных игр проходит с 25 августа по 3 сентября.