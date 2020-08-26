Российские летчики выиграли очередной этап конкурса АрМИ «Авиадартс-2020»

После проведения трех летных испытаний на международном конкурсе «Авиадартс-2020» российская команда укрепила лидерство, выиграв этап воздушной разведки во всех номинациях.

В рамках прошедшего этапа летчикам за 12 минут предстояло в районе, площадью 50 квадратных километров, без использования технических средств обнаружить пять целей различной формы, размера и цвета.

Российские военнослужащие обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей, а точность определения координат целей позволила набрать максимальное число баллов.

Ранее проверялись воздушная навигация и техника пилотирования, в рамках которых российские пилоты завоевали первые и вторые места возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Белоруссии занимают второе общекомандное место.

В целом, в ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации.

Зачет будет проводиться в четырех номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах. Конкурс продлится до 5 сентября текущего года.