Российские химики установили три мировых рекорда в конкурсе «Безопасная среда»

Сверхуспешным стало выступление российской команды в конкурсе «Безопасная среда» Армейских международных игр. За один день установлено сразу три мировых рекорда.

С помощью специального сканера специалисты РХБЗ смогли найти радиоактивный объект всего за 35 секунд. Это на две секунды быстрее, чем у победителей Игр прошлого года.

В индивидуальной гонке хронометр зафиксировал результат пять минут 14 секунд, а трассу полигона «Песочное» наши химики прошли быстрее 23 минут – недостижимое прежде время.