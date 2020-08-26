Шаг за борт: опубликованы уникальные кадры испытаний парашюта для собак

В России разработали специальный парашют для служебных собак. Благодаря принципиально новой подвесной системе проводник может прыгать вместе со своим четырехлапым напарником и сразу после приземления приступать к выполнению боевых задач.

Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Разработана подвесная система для собак, которая применяется совместно с парашютными системами специального назначения. Она передана для проведения госиспытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2021 года», - приводит ТАСС слова Насенкова.

Форум начал свою работу 23 августа. Экспозиции разместились на территории конгрессно-выставочного центра ВС РФ «Патриот».

Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около 100 стран мира.