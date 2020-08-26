Летчик-испытатель рассказал об особенностях пилотирования самолета Як-130

На аэродроме Кубинка состоялись демонстрационные полеты военных летчиков, которые продемонстрировали в воздухе фигуры высшего пилотажа. Зрители смогли увидеть флагман военной авиации Су-57 и пилотаж учебно-боевого самолета Як-130.

Управлявшим им летчик-испытатель, Герой России Олег Мутовин рассказал «Звезде» об особенностях крылатой машины, которая может удивить даже искушенных поклонников авиации.

«Наш учебный Як-130 выполняет некоторые фигуры высшего пилотажа, которые не могут выполнить боевые самолеты. Например, поворот на горке на нулевой скорости, не все боевые самолеты могут выполнить колокол со снижением скорости до нуля. А так, набор фигур стандартный и состоит из одних и тех же элементов. Это классика пилотажа», - рассказал Мутовин.

С его слов, Як-130 - идеальная машина для подготовки летного состава. Конструкторы заложили в этот самолет огромный потенциал, позволяющий обучать летчиков практически на все виды современной техники.

«Эта машина и создавалась для подготовки летчиков на самолеты четвертого и пятого поколений. Самолет оснащен комплексной электро-дистанционной системой управления, многофункциональными индикаторами, их по три у каждого летчика плюс на лобовом стекле. Это позволяет применять управляемое вооружение "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также некоторые виды неуправляемых вооружений. Этот самолет очень хорошая ступенька для летчика перед освоением боевых машин нового поколения», - добавил Герой России.

Олег Мутовин признался, что после посадки чувствует себя лучше, чем перед взлетом. Летчик был рад оказаться в небе, увидеть на земле множество зрителей, а в небе таких же асов, как и он сам.