Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«26 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», - говорится в сообщении.

Навстречу вылетел МиГ-31. Он приблизился к объекту на безопасное расстояние. Экипаж идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Норвежский самолет удалился от российской границы, после чего МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.