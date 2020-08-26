Прыжки с трамплина, преодоление брода и стрельба: как прошел второй этап конкурса «Десантный взвод»

Под Псковом на полигоне Струги Красные прошел второй этап конкурса «Десантный взвод» в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020.

Второй этап - это индивидуальные гонки на боевых машинах на дистанции в 5 километров со множеством препятствий и испытаний. Самое эффектное и любимое болельщиками препятствие – это преодоление брода. Для участия в индивидуальной гонке команды России, Белоруссии и Китая выбрали БМД-2, и только сборная Алжира соревнуется на БТР-82А.

По правилам второго этапа, если сбит столб на змейке или машина заглохла, то к результатам добавляется 30 секунд штрафного времени. Хуже, когда машина выходит из строя, как случилось с одним из китайских экипажей. После эффектного прыжка с трамплина, у них лопнула гусеница.

На огневом рубеже необходимо поразить мишени из автоматической пушки и спаренного пулемета. За промах - штрафной круг в 300 метров. Отстреляться безошибочно не удалось ни одной команде, пока на трассу не вышли российские экипажи.

Машины россиян играючи преодолели огромные бревна, пронеслись через змейку и вышли на огневой рубеж. Три экипажа наших десантников не сделали ни одного промаха. Соперники и даже судьи не поверили своим глазам - настолько точно и поразительно быстро все сделали россияне.

В прошлом году лучший результат на этом этапе российской команды был 7 минут 4 секунды. Нашим десантникам удалось побить абсолютный рекорд соревнований: они прошли, а точнее пролетели трассу, всего за 6 минут 39 секунд! Неожиданно, но второй результат показала команда Алжира.

«У каждого экипажа из наших- ничего! Все чистенько, чистая стрельба, чистое вождение! Это просто высший пилотаж сегодня был! Слушайте, ну болели за вас, молодцы», - сказал участник команды РФ Евгений Яндер.

Благодаря столь убедительной победе, российская команда по итогам двух дней конкурса вышла на чистое первое место!