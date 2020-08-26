Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2020 ТЕГИ

Прыжки с трамплина, преодоление брода и стрельба: как прошел второй этап конкурса «Десантный взвод»

Павел Кутаренко
01:24 26.08.2020
Российским десантникам удалось побить абсолютный рекорд соревнований: они прошли трассу всего за 6 минут 39 секунд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Под Псковом на полигоне Струги Красные прошел второй этап конкурса «Десантный взвод» в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020.

Второй этап - это индивидуальные гонки на боевых машинах на дистанции в 5 километров со множеством препятствий и испытаний. Самое эффектное и любимое болельщиками препятствие – это преодоление брода. Для участия в индивидуальной гонке команды России, Белоруссии и Китая выбрали БМД-2, и только сборная Алжира соревнуется на БТР-82А.

По правилам второго этапа, если сбит столб на змейке или машина заглохла, то к результатам добавляется 30 секунд штрафного времени. Хуже, когда машина выходит из строя, как случилось с одним из китайских экипажей. После эффектного прыжка с трамплина, у них лопнула гусеница.

На огневом рубеже необходимо поразить мишени из автоматической пушки и спаренного пулемета. За промах - штрафной круг в 300 метров. Отстреляться безошибочно не удалось ни одной команде, пока на трассу не вышли российские экипажи.

Машины россиян играючи преодолели огромные бревна, пронеслись через змейку и вышли на огневой рубеж. Три экипажа наших десантников не сделали ни одного промаха. Соперники и даже судьи не поверили своим глазам - настолько точно и поразительно быстро все сделали россияне.

В прошлом году лучший результат на этом этапе российской команды был 7 минут 4 секунды. Нашим десантникам удалось побить абсолютный рекорд соревнований: они прошли, а точнее пролетели трассу, всего за 6 минут 39 секунд! Неожиданно, но второй результат показала команда Алжира.

«У каждого экипажа из наших- ничего! Все чистенько, чистая стрельба, чистое вождение! Это просто высший пилотаж сегодня был! Слушайте, ну болели за вас, молодцы», - сказал участник команды РФ Евгений Яндер.

Благодаря столь убедительной победе, российская команда по итогам двух дней конкурса вышла на чистое первое место!

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
23:48 В стране и мире
Сотни тысяч эвакуированных: на США надвигается ураган «Лаура»
20:24 Армия
Видео
Повелители неба: на форуме "Армия-2020" показали лучшие образцы боевой авиации России
21:41 Спорт
СМИ: «Барселона» получила от Месси официальное уведомление о желании покинуть клуб
23:39 В стране и мире
Небензя оценил попытку США вернуть санкции против Ирана
23:05 В стране и мире
Видео
«Работает креативный штаб»: эксперт объяснил принципы создания фейков о ситуации в Белоруссии
Популярное
Популярное
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.