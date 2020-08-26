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Сборная России показала лучший результат в третьем заезде первого дивизиона в «Танковом биатлоне»

Ян Брацкий
12:19 26.08.2020
Механик-водитель российской команды сумел разогнать многотонный танк до 81 километра в час.
Сборная России показала лучший результат в третьем заезде первого дивизиона в «Танковом биатлоне»
© Фото: ТРК Звезда

Российская команда показала лучший результат в третьем заезде первого дивизиона  на конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Международных армейских игр.

В заездах принимали участие вторые экипажи команд из России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Российские танкисты первыми пересекли финишных створ, пройдя дистанцию за 21 минуту 16 секунд. Механик-водитель сумел разогнать многотонный танк до 81 километра в час.

Вторыми финишировали участники конкурса из Казахстана (25:20), замкнули тройку танкисты из Киргизии (28:20), четвертыми пришли участники из Узбекистана (30:11).

Поддерживать наших военнослужащих можно из дома. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции заездов. 

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