Сборная России показала лучший результат в третьем заезде первого дивизиона в «Танковом биатлоне»

Российская команда показала лучший результат в третьем заезде первого дивизиона на конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Международных армейских игр.

В заездах принимали участие вторые экипажи команд из России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Российские танкисты первыми пересекли финишных створ, пройдя дистанцию за 21 минуту 16 секунд. Механик-водитель сумел разогнать многотонный танк до 81 километра в час.

Вторыми финишировали участники конкурса из Казахстана (25:20), замкнули тройку танкисты из Киргизии (28:20), четвертыми пришли участники из Узбекистана (30:11).

Поддерживать наших военнослужащих можно из дома. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции заездов.